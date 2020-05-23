أحمد موسى يهنئ المصريين والرئيس بعيد الفطر

هنأ الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك، قائلا «كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يحفظك يا رب».وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «ربنا هينصرنا على الإرهاب وهنعدي الأزمة الحالية كما تخطينا أزمات كثيرة من قبل».وناشد موسى المواطنين الالتزام بقرار حظر التجوال خلال أيام العيد، مؤكدا أن الداخلية ستكون منتشرة في كل الشوارع العامة والجانبية والميادين والشواطئ في ارتكازات ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين لقرار حظ التجوال خلال أسبوع العيد.ولفت إلى أن من يخالف الحظر سيدفع غرامة بحد أدنى 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن الداخلية تمكنت من تحرير 41 ألف مخالفة خلال الفترة الماضية.وأوضح موسى أن هذه الحلقة الأخيرة في شهر رمضان على أن يعاود العمل يوم السبت المقبل ولكن في الميعاد المعتاد عند السابعة مساءً.