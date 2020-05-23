المغرب يعلن غدا أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، مساء اليوم، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، وأن غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة المغربية.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم استطلاع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم، وتم التواصل مع جميع مسئولي الأوقاف ومندوبي الشئون الإسلامية بالمملكة، ووحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في متابعة الهلال، والذين أكدوا ثبوت هلال شهر شوال.