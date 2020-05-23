الجيزة تواصل تعقيم وتطهير مستشفى الوراق المركزي (صور)

شنت إدارة الطب البيطري بالجيزة، حملة موسعة لتطهير وتعقيم مستشفى الوراق المركزي، تحت إشراف دكتورة عبير علي مدير الإدارة البيطرية، وذلك ضمن الحملات التي شنت لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأرواح الأهالي بالمنطقة.وشملت الحملة كافة أقسام المستشفى من عيادات داخلية وخارجية، طوارئ، غرف المرضى، والممرات الموجودة في المستشفى، حرصا على سلامة المواطنين والعاملين بالمستشفى.ولم تكن تلك الحملة التي تشنها إدارة الطب البيطري بالجيزة، حيث خلال الشهر الجاري شنت عددا من الحملات الموسعة شملت شوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، على رأسها شارع عبدالمنعم رياض والجمعية الزراعية، وهما أكثر الشوارع التي تتمتع بكثافة سكانية عالية، ويوجد بها عدد من المنشآت الحيوية والتي تحتاج لتطهير بشكل مستمر، وذلك بجانب تعقيم المحال ومداخل المنازل.يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لإدارة الطب البيطري تحت إدارة الدكتورة عبير علي، والتي تعمل دائمًا على تعقيم شوارع الوراق منها شارع عبدالمنعم رياض والجمعية الزراعية وبعض الشوارع الأخرى التي يوجد بها حركة مستمرة وتتمع بكثافة عالية من المواطنين والسكان.