رفع درجة الاستعداد بالمستشفى الجامعي ببني سويف استعدادًا لعيد الفطر

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأشار الدكتور منصور فى تصريحات صحفية، إلى أنه وضع خطة طوارئ شاملة تضمنت رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية المركزة وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة.وشدد رئيس جامعة بنى سويف على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة وضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، موجها بتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.