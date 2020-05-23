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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسين زين يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 06:29 م
حسين زين
حسين زين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال «زين»: «بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية والبناء، لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها ومجابهه كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية».

كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكل مسئولي وكبار رجال الدولة المصرية، داعيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

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