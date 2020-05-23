القس رفعت فكري يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به المصريون غدًا الأحد.وقال القس رفعت، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بيان له اليوم السبت 23 مايو: يسرني أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علي سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات متمنيا لفخامتكم دوام الصحة وموفور العافية داعيا الله أن يرفع عن مصرنا وعالمنا البلاء والوباء، وكل عام وأنتم بخير".