لندن تدافع عن مستشار جونسون ضد ادعاءات خرق إجراءات العزل

دافع مجلس الوزراء البريطاني، السبت، عن ادعاءات ضد دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنه خرق إجراءات العزل والإغلاق العام لزيارة والديه في مدينة أخرى.وقال كامينجز، عبر بيان لمجلس الوزراء البريطاني، حسبما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية، إنه يعتقد أنه تصرف "بشكل معقول وقانوني" عندما قاد سيارته مع زوجته وابنه من لندن إلى مدينة دورهام حتى يبقى مع والديه، وذلك بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو ما أثار ضده دعوات بالاستقالة من قبل أحزاب المعارضة.وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان أن الرحلة التي أجراها كامينجز كانت "أساسية"، حيث سافر مع زوجته ليضمن أن طفله سيتلقى العناية المناسبة، مضيفا أن "الشرطة لم تتحدث مع كامينجز أو عائلته في هذا الأمر على الإطلاق على عكس ما تم الإبلاغ عنه (في الإعلام) بأن أفعاله (كامينجز) كانت متماشية مع لتوجيهات فيروس كورونا.. وهو يعتقد أنه تصرف بشكل معقول وقانوني".من ناحيته، قال القائم بأعمال رئيس شرطة دورهام ومفوض الجرائم بالمدينة ستيف وايت، إن قرار كامينجز للسفر إلى دورهام "لم يساعد وكان غير حكيم بالمرة"، مضيفا أن شرطة دورهام تصرفت بشكل مناسب في هذا الصدد.وأشار متحدث باسم حزب العمال المعارض إلى أن "بيان الحكومة البريطانية أثار أسئلة أكثر من أجوبة، حيث لم يتضح بعد من كان على علم برحلة كامينجز إلى دورهام، وما إذا كان بوريس جونسون قد أقر تلك الرحلة ومتى؟"