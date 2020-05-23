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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تهنئ الرئيس بعيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 02:51 م
السيسي
السيسي
الحسين عبيد و محمد جعفر
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هنأت الهيئة الوطنية للصحافة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك وأكدت في برقية التهنئة تمنياتها بأن يديم على مصر وشعبها العزة والكرامة والعيش الكريم، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يكتب لرجالنا البواسل النصر في معركتهم المقدسة ضد فلول الإرهابيين.

وقالت الهيئة إن الإنجازات التي تحققت منذ تولي سيادته الحكم كانت الرصيد الذي يحمي البلاد في الأزمة الكبيرة بسبب وباء كورونا، وأشادت بالخطوات الهادئة لتعميم الثقة والعودة إلى أجواء العمل الطبيعية في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة.

وتمنت الهيئة للرئيس السيسي التوفيق والسداد في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة، وخطواته السريعة غير المسبوقة عبر تاريخها، ليجعل الله أيام هذا الوطن كلها أعيادا وانتصارات على يد رجالها المخلصين.

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