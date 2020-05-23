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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير عسكري: مصر أصبحت تريند عالمي في التعامل مع الإرهاب

السبت 23/مايو/2020 - 01:06 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
هدير شعراوي
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قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تنفيذ وزارة الداخلية للعملية الاستباقية في شمال سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 21 عنصرًا إرهابيًا، تعد رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن الدولة تمتلك أجهزة أمنية قادرة على حماية المواطن.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أصبحت "تريند" عالمي في التعامل مع الإرهاب، لافتًا إلى أن مسلسل الاختيار رسخ وأكد احترافية العناصر الأمنية في مصر، وقدرتها على القيام بالعمليات الاستباقية، والتعامل مع العناصر الإرهابية.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن تنفيذ ضربة استباقية على مكانين يدل على الاحترافية في تنفيذ عمليات الهجوم على الأوكار الإرهابية.

وناشد العمدة المصريين بعدم نشر أو تداول أي معلومات قبل التأكد من صحتها، معلقًا: "فكر قبل ما تشير، ولا تكن أنت الأداة التي تحدث ثقب في السفينة التي نتواجد كلنا فيها"، مؤكدًا أن الإرهاب في مصر يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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