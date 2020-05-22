مدير مركز الأزهر العالمي يوضح كيفية الاحتفال بيوم الوقفة (فيديو)

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكترونية، إن يوم الوقفة هو يوم التمام والكمال للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، مضيفًا لابد من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذا اليوم المبارك، بالدعاء والتضرع إلى الله -عز وجل- أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من المقبولين.وأكد «الحديدي» خلال الرسالة قبل الأخيرة من حملة «أياما معدودات» التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، ضرورة أن يلتزم كل فرد بمنزله وأن يتبع طرق الوقاية التي تحافظ عليه وعلى أولاده وأسرته، وقاية للنفس وحماية لها، في ظل انتشار هذا الوباء وهذه الآفة التي تهدد الإنسانية جمعاء،مشددا على ضرورة أن نبتعد عن فعل المحرمات والمعاصي التي نهانا الله ورسوله عنها، موضحا أن هذا يعد امتثال وتنفيذ لأوامر الله ورسوله حيث بين الله لنا في كتابه بيانا قال فيه {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}،[البقرة:195]، وقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، [النساء ٢٩].، وقال رسوله الكريم في هذا الأمر عندما حل الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه.” (متفق عليه).