حكومة لبنان ترحب بمساهمة جمعية المصارف في خطة الإنقاذ

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة، إن الحكومة رحبت بمساهمة البنوك المحلية في خطة البلاد للتعافي المالي، لكنها أضافت أن هناك مسائل ستحتاج التوافق بشأنها.وأصدرت جمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع مقترحا لمساعدة البلاد على التعافي من أزمتها المالية الطاحنة بعد انتقادها لخطة الإنقاذ الحكومية التي تشكل أساسا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفي بيان، قالت وزارة المالية إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية، لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف.وأضاف البيان أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها؛ للبحث عن حلول للأزمة.وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل بنحو عشرة مليارات دولار، ويتطلع إلى حوالي 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.