ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالكويت إلى 5525

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن شفاء 310 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5525 حالة.وأضافت الصحة الكويتية- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ 310 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.