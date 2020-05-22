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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات.. شائعة

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:57 ص
طلاب
طلاب
محمد إبرهيم
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نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، مُوضحةً أن عملية تقييم المشروعات البحثية لن تعتمد على درجات مثل الامتحانات التقليدية، ولكن سيتم تقييمها على أساس "نجاح ورسوب" فقط، وذلك وفقًا لمدى التزام الطلاب بعناصر المشروع التي وضعتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المشروعات البحثية تهدف إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي: (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية، كما تتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لا بد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، فضلًا عن التزامه بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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