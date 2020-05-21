متخصص بالشأن التركي يكشف سر عدوان أردوغان على ليبيا

أوضح الكاتب الصحفي السيد هاني المتخصص بالشؤن الخارجية، الهدف من ذهاب تركيا إلى ليبيا، قائلًا إن أردوغان ذهب لإقامة قاعدة عسكرية وللتنقيب عن النفط والغاز وليس لإنقاذ حكومة السراج.وأضاف «هاني» خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز مع الإعلامية نانسي نور: «تركيا لا تريد أن تخسر المعركة في ليبيا لأنها تمتلك ثروات كبيرة تطمع بها، بالإضافة إلى موقعها المتميز حيث تحاول الحفاظ على وجودها بالمنطقة وإقامة قاعدة عسكرية كبيرة على الأراضى الليبية».وأوضح أن تركيا ليس لها مصادر طاقة، لافتًا إلى أنها تستورد بالمليارات وليبيا تمثل غنيمة لها لا تريد التفريط فيها، والمرتزقة أصبحوا سمة بكل الحروب في المنطقة مرتزقة من سوريا والنيجر والشاد وهناك صراع خفي بين أمريكا وروسيا على الأراضي الليبية.