البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث قدم لفضيلته التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.كان قداسة البابا قد بعث برقية تهنئة للإمام الأكبر بالمناسبة ذاتها، قائلًا "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح وغرس قيم العيش المشترك في كافة أرجاء العالم."وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد بعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.