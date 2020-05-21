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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أنابيلا هلال تكسب التحدي وتفوز على السقا في «اغلب السقا»

الخميس 21/مايو/2020 - 09:37 م
اللبنانية أنابيلا
اللبنانية أنابيلا هلال
سناء إسماعيل
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حلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، ضيفة على برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

وتنافست أنابيلا هلال، مع السقا في عدد من الفقرات الطريفة ومنها: "الوش التاني، بابجي، الكرة والجردل"، وغيرها من الفقرات الأخرى التي تغلبت أنابيلا هلال في أغلبها.

وفازت أنابيلا هلال، على أحمد السقا، وكسبت تحدي الخير وفازت بالجائزة والتي تقدر بقيمة 100 ألف جنيه، وتبرعت بها لصالح جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

كما قدمت الفنانة رزان مغربي، جائزة وقدرها 100 ألف جنيهًا جائزة سؤال الجمهور والتي تقدم يوميًا للجمهور عن سؤال الحلقة.

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