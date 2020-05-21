العزبي: توجيه ميزانية إعلانات رمضان لدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا

أعلن أحمد العزبي، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، عن توجيهه الميزانية التسويقية لمجموعة صيدليات العزبي المخصصة للإعلانات خلال شهر رمضان إلى دعم جهود الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا من خلال 6 مبادرات تشمل دعم المئات من أسر العمالة اليومية المتضررة.وأضاف العزبي، في بيان اليوم، أنه جرى التكفل بعلاج 500 أسرة من مرضى السكر والضغط، وتقديم أدوات التعقيم اللازمة للأطقم الطبية بالمنوفية، وتوفير جهاز تنفس صناعي بالجيزة، وتوفير 2000 عبوة تعقيم لمستشفى بهية، وتقديم خصومات للجيش الأبيض، فضلا عن دعم المئات من أسر العمالة اليومية المتضررة بالفعل، بالتعاون مع جمعية الأورمان وتوزيع كراتين (السلع الغذائية) خلال شهر رمضان على القرى الأكثر تضررًا.وقال الدكتور أحمد العزبي، عضو غرفة الدواء باتحاد الصناعات: "ندعو الله أن يسلم مصر من كل سوء وأن تمر الأزمة بسلام".