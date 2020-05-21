أحمد كريمة يوضح كيفية حساب إخراج زكاة المال (فيديو)

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كيفية حساب إخراج زكاة المال، خلال الأيام الجارية.وأضاف "كريمة"، خلال برنامج «نور النبي»، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: "زكاة الأموال ذهب أو فضة ويراد به المعدن أو العملة أو ما يقوم بها، والعملة الذهبية وهي عبارة عن الجنيه الذهب أو الدينار الذهب، ولكن الآن أصبح ليس هناك تعامل بالجنيه الذهب، فأصبح يقوم بالبنكنوت".وتابع: "العلماء قالوا إن الذهب يصل ما يملكه الإنسان ما يعادل 84 جرام ذهب عيار 24. لأنه أفخر أنواع الذهب، والفضة 591 عيار 90، ويفضل أن يتم حسبانها بالفضة رفقًا بمال المُذكي، وهو بالتقريب لن يقل عن 60 ألف جنيه فصاعدًا يمر عنهم الحول، وفائض عن حوائجك الأصلية مثل الأكل والطعام والشراب وغيرها".وواصل كريمة: "الشيخ الشعراوي له عبارة لطيفة عندما قال سبحان لطف الله الذي جعلك تتمتع بـ97.5 في المئة من أموالك، وانتزع منك 2.5 في المئة لتخرج للزكاة".واستكمل: "فرق إخراج الشخص للزكاة على 110 آلاف غير إخراجها على 10 آلاف، فالزكاة هنا ستدمر، والرسول قال إذا بلغ المال النصاب فيه ربع العشر".