البنك الدولي يوافق على تخصيص 500 مليون دولار لمكافحة أسراب الجراد

وافق البنك الدولي، اليوم الخميس، على تخصيص مبلغ قياسي قدره 500 مليون دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تقضي في طريقها على مساحات واسعة من المحاصيل والمراعي.وقال هولجر كراي المسؤول الكبير بالبنك الدولي لرويترز إن أربعا من الدول الأكثر تضررا، هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ستحصل فورا على 160 مليون دولار.وأضاف أن بإمكان اليمن والصومال وغيرهما من الدول المتضررة الاستفادة من التمويل حسب الحاجة.ومضى يقول "تجد منطقة القرن الأفريقي نفسها في قلب أسوأ انتشار نشهده للجراد خلال جيل، بل خلال أكثر من جيل على الأرجح"، مشيرا إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.وقال البنك الدولي إن أسراب الجراد غزت 23 دولة في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في أكبر انتشار لها في 70 عاما، وتهدد هذه الأسراب إمدادات الغذاء في شرق أفريقيا حيث يواجه 23 مليون شخص نقصا في الغذاء.