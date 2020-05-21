إزالة 53 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 53 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، خلال حملة شنتها الأجهزة التنفيذية.شدد المحافظ على بضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم للمخالفين، مشيرًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.