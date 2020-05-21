الصين تطالب إثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الصين انضمت للدول والجهات الدولية التي تطالب بالحوار والنهج الدبلوماسي لحل أزمة سد النهضة، فيما بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.وصرح تشانج جاوهوي، مسئول الشئون السياسية بالسفارة الصينية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في رسالة بالبريد الإلكتروني لبلومبرج: "نأمل أن يكون من الممكن حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا عبر الحوار والمفاوضات السلمية".ووفقًا للوكالة، فإن هناك مطالبات دولية لإثيوبيا لضرورة استئناف المفاوضات حول سد النهضة فيما يتعلق بخططها لبدء ملء خزان سد النهضة التي أعلنت عن رغبتها في أن يبدأ موسم الأمطار القادم في يوليو، وهو الأمر الذي يضر بمصر والسودان معًا.وقال التقرير: وبخلاف الصين حثت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الثلاث دول على حل أزمة سد النهضة وديًا.وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت أمس الأربعاء أنها تعمل على استئناف المحادثات ثلاثية فيما جددت الخارجية السودانية، اليوم الخميس تمسكها بالمفاوضات لحل الخلاف بشأن سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، حسبما أفادت صحيفة آراب نيوز.