ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في ثلاجة بمدينة نصر

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لحيازته (3 أطنان سلع غذائية "كلاوى، لحوم مستوردة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، كما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.