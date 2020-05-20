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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب مدير مستشفى النجيلة مهاجمًا «الجزيرة»: استغلوا صورتي ضد مصر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:48 م
الجزيرة
الجزيرة
مصطفى دياب
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هاجم الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمرسى مطروح، والمتعافى من فيروس كورونا، ما نشرته قناة "الجزيرة القطرية"، مستخدمة صورته، نافيا في الوقت ذاته ما نشر على لسانه أو صوره التي تستغلها بعض القنوات المعادية للبلد.

وأوضح علام لـ"الدستور"، أن جميع الأطقم الطبية في دول العالم والمعالجين لمصابي فيروس كورونا المستجد معرضون للإصابة، مشيرا إلى أنها والمتواجدة في مستشفيات العزل لم تجبر من قبل وزارة الصحة على العمل بها، بل تعمل بدافع وطني للحفاظ على مصر، وعلاج المصابين من هذا الوباء الذي استشرى في جميع دول العالم.

وقال إنه كان يشعر أنه مصاب بفيروس كورونا إلا أنه لا يمكنه الهروب من مواجهة هذا الفيروس وعلاج المرضى وتخفيف آلامهم، مشيرا إلى أن الأطباء مثل الجنود على الجبهة لا يمكنهم الفرار.

وأكد علام، أن وزارة الصحة المصرية لم تجبره على إخفاء إصابته بكورونا كما تردد، مشيرا إلى أنه من طلب ذلك حتى استقرار حالته، ومع حدوث ذلك أعلن بنفسه، مطالباً الجميع بعدم السير وراء أي شائعات تطلق عليه.

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