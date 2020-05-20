بابا الروم الأرثوذكس يزور كنيسة القديس إسبريدون بحلوان

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قام بزيارة رعوية الى كنيسة القديس اسبيريدون في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزيارة جاءت بصحبة المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والأرشمندريت ميشيل زكي، وذلك أمس الثلاثاء.وقام صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بتبريك مكان المبنى المتعدد الطوابق، الذي سيُبنى على قطعة الأرض الملاصقة لكنيسة القديس إسبريدون، وبعد صلاة الماء الصغرى بارك بها قطعة الأرض التي سيقام عليها المبنى.وقبل وضع البابا ثيودروس حجر الأساس تلى الصلاة التي تقال على أساس مبنى جديد والتي يقال فيها:"أيها الإله الضابط الكل الصانع السماء والمؤسس الأرض على قواعدها.. ثبت المبنى الذي سيقام على صخرة متينة.. حتى يبلغ بناؤه إلى النهاية"، وبعد الصلاة وضع البابا ثيودورس حجر الأساس للمبنى الذي سيُبنى، وأشاد بالجهات الرسمية في الدولة لإنهاء التصاريح اللازمة لإقامة المبنى، وكذلك بجميع المساهمين في المشروع.وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "إن اهتمامنا الكبير منصب على الحفاظ على جميع مباني بطريركية الإسكندرية وتجديدها في كل أفريقيا، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها".كما شكر المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس -الذي تقع هذه الكنيسة ضمن حدود إبراشيته- لاهتمامه بهذه الكنيسة وإقامة الصلوات والقداسات فيها، وما بذله من جهود ليتحقق إتمام البناء الجديد، كما شكر كذلك الأرشمندريت ميشيل زكي الذي كان يرافق نيقوديموس في الصلاة.وكنيسة القديس اسبيريدون بحلوان في عام 2025، سيكون مر على بنائها مائة عام، وكان قد خدم فيها كأرشمندريت البابا نيكولاوس السادس (1968-1986).