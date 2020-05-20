رئيس باكستان يحث شعبه على أداء صلاة العيد في المنازل

حث الرئيس الباكستاني عارف علوي، شعبه على تحمل المسؤولية واتخاذ الاحتياطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما ناشد شعبه أداء صلاة عيد الفطر في المنازل للحد من انتشار الفيروس.ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأربعاء عن الرئيس، قوله إن الأمر لا يتعلق بحياتنا فقط بل يتعلق بأسرنا.وأضاف: "أنها لمسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا جميعا إذا مرض شخص ما بسبب الإهمال، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقود سيارتك بسرعة واصطدمت بشخص، حينها سيحاسبك الله عن تهورك"، وتابع قائلًا: يجب تغير هذه الممارسات وفقًا للظروف".في سياق متصل وأثناء مخاطبته اللاجئين الأفغان، قال الرئيس الباكستاني إن فيروس كورونا "جعل الجميع متساوين" حيث يعاني العالم بأسره من الوباء.وأضاف أنه بينما يصلي الناس ويدعون لانتهاء هذه الأزمة قريبًا، يجب عليهم أيضًا اتخاذ تدابير وقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وما إلى ذلك، لحماية أنفسهم.