الكنيسة تحتفل برئيس الملائكة ميخائيل

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال برئيس الملائكة الجليل ميخائيل، غدًا الأربعاء، ويشير كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" إلى أن الكنيسة القبطية كرست يوم 12 من كل شهر قبطي لتذكر الملاك ميخائيل، بينما كرست يوم 21 من كل شهر قبطي لتذكر السيدة العذراء مريم.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا بفترة الخماسين المُقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة، وتصلي بالطقس الفرايحى ويسمى آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد القيامة وصولا لأحد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر لمدة شهر كاملا ينتهي بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو المقبل.وكان قد أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ في مارس الماضي قرارات بغلق الكنائس؛ وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة الكنسية لأجل غير مسمى فيما تنتظر الكنائس في يونيو المقبل قرارا بفتح أبوابها مرة أخرى.