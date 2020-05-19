شيخ الأزهر: من الظلم أكل مال اليتيم وظلم الزوج لزوجته (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العدل والظلم متضادان، فأحدهما نفي للآخر والظلم هو الخروج عن حد العدل وعدم الاعتدال في جميع الأمور ومجاوزة الحق إلى الباطل ويسمى بالجور ويكون بأكل أموال الناس بالباطل، كما يكون بالتعدي على الناس بالإساءة بالقول أو الإهانة بالضرب أو الاستقواء على الضعفاء.وأكد الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه من الظلم الفادح أكل مال اليتيم وظلم الزوج لزوجته سواء كان بالتقصيرالمتعمد في تلبية حاجاتها التي تقرها الأعراف، أو في طلباتها والتسلط على البراء بمضايقتهم، ومطل الغني في أداء ما عليه من حقوق وديون للآخرين، وتأخيره حق الأجير والعامل والموظف، وكذلك الجور في قسمة الحقوق والتفرقة في تكافؤ الفرص ومنح الوظائف لمن لا يستحقون.وأوضح شيخ الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم حذر تحذير بالغ من هذه الرذيلة القاتلة والمربكة لسير الحياة الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القرآن تناول مفردة الظلم ومشتقاتها في 190 آية من آياته؛ لتنبيه المؤمن على خطر هذه الآفة التي كانت وراء دمار الامم والشعوب والحضارات في القديم والحديث، وهذه حقيقة قرآنية قبل أن تكون تاريخية.