دينا فؤاد: سعيدة بمشاركتي في كليب «مساء الخير» مع النجم حسين الجسمي (فيديو وصور)

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بمشاركتها خلال كليب " مساء الخير " مع الفنان حسين الجسمي، الذي يشارك فيه نخبة من النجوم منهم، الفنان هاني رمزي، وطارق صبري، وإيمي، وروجينا، وأشرف زكي، ومجدي كامل، ومها أحمد، وأحمد بدير، ونشوى مصطفى، وشيماء سيف وغيرهم.وأضافت "وجه القمر" دينا فؤاد: " مبسوطة إني شاركت في فيديو كليب أغنية "مساء الخير" لحسين الجسمي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وإخراج المخرجة الشاطرة والجميلة صديقتي بتول عرفة".وتعد الفنانة دينا فؤاد من أهم النجمات اللاتي يُجدن اختيار أعمالهنّ الفنية والتي تلقى دائمًا نجاحًا جماهيريًا ضخمًا منذ بدايتها،وحتى آخر عمل عرض لها مؤخرًا وهو مسلسل "الأخ الكبير".وتتواجد في رمضان الحالي في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي والإرهابيً هشام العشماوي، الذي تجسد من خلاله شخصية زوجة الإرهابي.