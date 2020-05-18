البنك الإسلامي للتنمية يقدم 426،2 مليون دولار لمساعدة المغرب

بحث بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، مع وزير الاقتصاد والمالية والاصلاح الإداري بالمغرب محمد بن شبعون، خلال اجتماع افتراضي اليوم الإثنين، مساهمة مجموعة البنك بمبلغ 462.2 مليون دولار لدعم جهود المغرب لاحتواء الآثار الناجمة ⁧فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".جاء ذلك في تغريدة عبر حساب البنك على موقع التدوين المصغر "تويتر".وكان رئيس البنك بندر حجار بحث مع عبدالله بايو شاني الوزير الأول للتخطيط والتنمية في بنين خلال اجتماع افتراضي في العاشر من مايو الجاري، مساهمة مجموعة البنك بمبلغ 131 مليون دولار لدعم جهود بنين لاحتواء الفيروس⁩.يذكر أن رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار اجتمع في الثامن والعشرين من أبريل الماضي مع كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، افتراضيا لمناقشة تقديم دعم عاجل لمصر في جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19" بقيمة 126 مليون دولار.وأقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب والاستجابة لجائحة "كوڤيد-19" عبر مساعدة الدول الأعضاء بمبلغ 2.3 مليار دولار.