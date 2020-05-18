«اللقاء الأخير» في الحلقة 25 من الاختيار.. «رجالة منسي مبتخافش من حد»

تشهد الحلقة 25 من مسلسل الاختيار تطورات كبيرة في الأحداث وتحمل الحلقة اسم "اللقاء الأخير" نسبة إلى آخر إجازة نزل فيها الشهيد أحمد منسي للقاء والدته وزوجته، ويذهب المنسي للكتيبة ١٠٣ ويلتقي برجاله ويخبرهم بأنهم مقبلون على عملية صعبة ويترك لهم الأمر بالمشاركة من أو الرفض ليجدهم جميعا معه دون تردد ليقول لهم "رجالة منسي مبتخافش من حد".كما أن التكفيريين في سيناء بقيادة سلمي يأتي لهم قرارا من أمرائهم بتصفية منسي، وبالفعل يبدأون في التخطيط لذلك الأمر نظرا للخطر الكبير الذي يشكله عليهم.الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.