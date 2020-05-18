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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة التعليم الكورية الجنوبية تصدر إرشادات لإعادة فتح المدارس

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:04 م
المدارس
المدارس
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أعلنت السلطات التعليمية في كوريا الجنوبية، اليوم، عن إرشاداتها للعمليات المدرسية، حيث تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس مع تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد–19).

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه في خطة فتح المدارس على مراحل، سيعود الطلبة الكبار في المدارس الثانوية يوم الأربعاء القادم، ثم سيتبعهم الطلاب الأصغر سنًّا تدريجيًّا حتى 8 يونيو المقبل.

وأجلت المدارس بدء الفصل الدراسي الجديد -الذي يبدأ عادة في أوائل مارس- وما زالت تقدم دروسًا عبر الإنترنت منذ الشهر الماضي.

وأصدر مكتب التعليم في العاصمة سول مجموعة من التوصيات والإرشادات التفصيلية للتباعد الاجتماعي والتعقيم، حيث اقترح أن تقوم المدارس بالتبديل بين الفصول الدراسية والتعليم عن بعد لجميع الطلاب باستثناء طلاب المدارس الثانوية، وقال المكتب إنه سيتم السماح للمدارس بالاختيار بين خيارات متنوعة حول كيفية تقسيم الصفوف.

ويُسمح لأولياء أمور المرحلة الابتدائية بإجراء التعليم المنزلي لمدة تصل إلى 34 يومًا.

وتتطلب المبادئ التوجيهية قياس درجة حرارة جميع الطلاب والمعلمين مرتين في اليوم، وفي حالة ظهور أي عدوى بفيروس كورونا سيتم إغلاق المدرسة ونقل الفصول عبر الإنترنت.

كما قام المكتب بتركيب كاميرات للتصوير الحراري في جميع المدارس البالغ عددها 1،366 مدرسة في المدينة، باستثناء رياض الأطفال، كما وزعت 5 كمامات واقية لكل طالب، و3 لكل موظف بالمدارس.

ويخطط مكتب التعليم لنشر الموظفين في المدارس لدعم تنفيذ إرشادات السلامة.

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