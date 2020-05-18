تجديد حبس فرارجي متهم بقتل نجل شقيقه

جدد قاضي المعارضات، اليوم، حبس فرارجي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب داخل منزله بشارع القصر العيني.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العيني ـ دائرة القسم، ودلت التحريات وجمع المعلومات على أن الجثة لـ"م. م" 15 سنة عامل، ومقيم طرف عمه المتهم لانفصال والده عن والدته.واعترف "ع. ع" عم الضحية بارتكاب الواقعة، موضحا أنه نظرًا لتضرر قاطني المنطقة سكنه من قيام المجني عليه بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة وآخرها سرقة دراجة هوائية من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة"، قام باحتجازه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل" والتعدي عليه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك " محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه.وأضاف المتهم أن الضحية نجل شقيقه شعر بحالة إعياء شديد، فقام بالاستعانة بنجل شقيقه "س. د" عامل ومقيم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخارية "ملك والد المجني عليه" فى محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العيني، إلا أنهما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار.