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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية في الفيوم

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:22 م
طلاب المدارس الفنية
طلاب المدارس الفنية
الفيوم - زينب علاء
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تابع محمد عبدالله، وكيل مديرية التعليم بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، تسليم طلاب التعليم الفني للبحوث التطبيقية، وذلك في مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بغرب الفيوم، بحضور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم، وأيضا المدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم، بحضور محمد أبوالحارث، مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية والعلاقات العامة بالمديرية.

وأكد عبدالله، خلال جولته بالمدارس الفنية، ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب والطالبات، منعا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات بالمدارس خلال تقديم البحث للمدرسة، وكذلك اعتماد صورة طبق الأصل من البحث الذي تقدم به الطالب لإدارة المدرسة، وتسليمها للطالب بعد الانتهاء من تقديم البحث.

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نحو البدء في تسلم البحوث التطبيقية لطلاب المدارس الفنية اعتبارا من 17 مايو وحتى الخميس الموافق 4 يونيو 2020، إلكترونيا وورقيا، للانتهاء من تسليم الأبحاث والبدء في تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العامة وبدء أعمال الندب لامتحانات الثانوية الفنية.

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