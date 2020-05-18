مقتل وإصابة 47 شخصا فى تفجير بشرق أفغانستان

أعلن مسئولو الصحة بولاية "غزني" في شرق أفغانستان، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر تفجير انتحاري نفسه قبالة مبنى قريب من وحدة خاصة تابعة لمديرية الأمن الوطني.وقال المسئولون- حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- إن معظم الضحايا هم من العاملين في الوحدة التابعة للمديرية.كما أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي التفجير، قائلة: "للأسف، لقد تمكن الإرهابيون مرة جديدة من مهاجمة مركز ديني في غزني"، دون أن الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.يذكر أن حركة طالبان الإرهابية أعلنت مسئوليتها عن التفجير.