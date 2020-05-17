لفترة واحدة.. «المصرية للكتاب» تفتح بعض منافذها بالقاهرة والإسكندرية

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، في فتح بعض منافذها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مثل فروع شريف بوسط المدينة، والمبتديان، ورادوبيس بالهرم، وفرع الإسكندرية.وحددت الهيئة مواعيد الفتح والتي تكون خلال فترة واحدة (نصف يوم)، من التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرًا، ويعد هذا بمثابة فتح تجهيزي ليبدأ فعليا بعد إجازة العيد.يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كالتعقيم والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة للموظف بالفرع، وكذلك للمواطن المتردد على المكتبة.