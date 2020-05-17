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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء»: استثناء بعض الشواطئ من قرار الحظر

الأحد 17/مايو/2020 - 10:31 م
نادر سعد
نادر سعد
سناء إسماعيل
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علق نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار إغلاق الشواطئ على مدار أيام عيد الفطر المبارك، قائلًا: "هذا يعني إغلاق كافة الشواطئ العامة والخاصة فيما عدا استثناء واحد، هو لتلك الشواطئ المملوكة للفنادق التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للقطاع الفندقي في ظل إجراءات احترازية صارمة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن هذا ليس تمييز بين شاطئ وشاطئ لكن الاستثناء هنا لمن تمكن خلال الفترة الماضية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع بنسب إشغال 25%، من وضع إجراءات احترازية مشددة، وعددها تقريبًا عشرة فنادق فقط، أما بقية الشواطئ الخاصة الأخرى في الساحل الشمالي والعين السخنة في القرى السياحية فسوف يسري عليها قرار الإغلاق مثل العامة أيضًا.

وكشف أن الطرق بين المحافظات ستكون مغلقة أمام الرحلات في مواسم العيد والمواصلات العامة لكن السيارات الخاصة سوف يسمح لها بالمرور على جميع الطرق حتى الخامسة مساء.

وشدد نادر، علي أن تطبيق إجراءات الحظر سيكون بصرامة لأننا حريصون على الخروج من هذه الفترة الدقيقة، متابعا: "هذه الفترة إحنا خايفين منها زي ماكنا خايفين من يوم شم النسيم، وزي مالناس ساعدونا في شم النسيم نتمنى أن يساعدونا خلال أسبوع عيد الفطر المبارك".

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