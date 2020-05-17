البرهان يتسلم رسالة من رئيس إريتريا

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري سياسي أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.وذكر مجلس السيادة السوداني أن البرهان تسلم رسالة افورقي، خلال لقائه اليوم، مع وفد إريتري عالي المستوى يزور السودان برئاسة وزير الشئون الخارجية عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبرآب.وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على ترقية علاقاته مع دولة إريتريا بما يُلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.