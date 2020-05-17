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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنزانيا تعتزم السماح للسائحين بدخول أراضيها رغم قيود كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 07:32 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تعتزم تنزانيا السماح للسائحين بدخول أراضيها، وذلك رغم قيود كورونا القائمة.

وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، اليوم الأحد إنه لن يتم مستقبلا إجبار السائحين القادمين من الخارج جوا على البقاء في حجر لعدة أيام، وذلك على عكس العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مضيفا: أن السلطات تلقت تعليمات بالتمهيد لهذا.

كانت السفارة الأمريكية في تنزانيا حذرت في الأسبوع الماضي من الارتفاع السريع لإصابات كورونا، وانتقدت السفارة الحكومة في دار السلام لأنها لم "تصدر بيانات عن كوفيد في تنزانيا منذ التاسع والعشرين من أبريل الماضي".

وحسب ما صرح به الرئيس التنزاني اليوم، فإن عدد الإصابات في بلاده تبلغ في الوقت الراهن 144 حالة لافتا إلى أن هذا يشير إلى تحسن الوضع.

يشار إلى أن طريقة تعامل ماجوفولي مع الأزمة قوبلت بانتقادات كثيرة، حيث تأخرت الحكومة في تطبيق القيود التي بدت متساهلة مقارنة بدول افريقية أخرى، وأبقت الحكومة على فتح المساجد والكنائس.

واحتل اسم ماجوفولي عناوين الصحف بعد اقتراحه إبعاد الفيروس بالصلاة، وقال ماجوفولي اليوم: "أنا أؤمن بالله وقد سمع دعاءنا".

وأضاف ماجوفولي أن أحد أبنائه أُصِيْب بالعدوى، ولكنه تعافى الآن بعدما تناول الليمون والزنجبيل وأشياء أخرى، مؤكدا أن: "هذا المرض سينتشر لكنه سيختفي في وقت ما"، موضحا أنه يخطط لاستئناف الدراسة والفعاليات الرياضية اعتبارا من يونيو المقبل.

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