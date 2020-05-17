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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسرار «العفو» في ليلة القدر (فيديو)

الأحد 17/مايو/2020 - 04:12 م
محمود الهواري
محمود الهواري
أميرة العناني
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قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن قلوب المؤمنين متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتتمنى منه أن يغفر لها ويرزقها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة وأن فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.

وكشف "الهواري"، خلال الرسالة التاسعة عشر من حملة "أياما معدودات"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، عن أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

وأوضح أن هناك أسرارا وراء كلمة "العفو" في هذا الدعاء، فهي اسم من أسماء الله الحسنى، وحين يدعوا بها الإنسان فإنه يتوسل إلى ربه أن يغفر له ذنوبه، ويتجاوز عن سيئاته، وحين يتقبل الله هذا الدعاء فإنه يمحي ذنوب عبده من صحيفته، ويجعل الملائكة التي شهدت على تلك الذنوب تنساها، مؤكدا أن الله تعالى كما يعفو عن عباده فإنه يأمرهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويعفوا هم أيضا عن غيرهم.

ويذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.

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