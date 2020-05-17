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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يقبل تظلم «أوبرا نيوز» ضد حجبه

الأحد 17/مايو/2020 - 03:34 م
المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام
الحسين عبيد و محمد جعفر
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وافق المجلس الأعلى للإعلام، الأحد، على توصية لجنة التظلمات بالمجلس في تقريرها عن التظلم الذي قدمه موقع أوبرا نيوز، ضد قرار حجبه لمدة 3 أشهر.

وعقدت لجنة التظلمات اجتماعها، أقرّت خلاله تظلم الموقع المذكور، وألزمته بتقديم الاعتذار لجامعة عين شمس على الأخبار الخاطئة، كما أوصت اللجنة بوقف الحجب اكتفاء بما تم منه، من رفع الأخبار الخاطئة.

وسبق أن قرر المجلس حجب موقع أوبرا نيوز لمدة 3 شهور لنشره أخبار غير صحيحة وكاذبة عن فيروس كورونا في مستشفيات جامعة عين شمس، ما أثار حالة من الرعب والخوف بين جميع المرضى والأطقم الطبية، وتبين من التحقيقات التي تم إجراؤها من قبل المتخصصين عدم صحة ما تم نشره على الموقع وأنها أخبار كاذبة.

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