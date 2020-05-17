«جامعة مصر» تعلن موعد تسليم أبحاث طلاب «طب الأسنان»

تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدراسة عن بعد للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية، وذلك في إطار استمرار التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات المختلفة بالجامعة.يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة.صرح بذلك الدكتور هاني أمين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن الكلية ملتزمة بقرار الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتأجيل امتحانات البكالوريس.وأشار إلى أن سنوات النقل تم تكليف الطلاب من الفرقة الأولى حتى الرابعة بعمل بحث في كل تخصص، فهناك سنوات لديها 7 و8 أبحاث تختلف باختلاف عدد التخصصات في كل قسم من أقسام الكلية.وأعلن عميد الكلية عن تحديد يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 يونيو 2020، موعدا لتسليم الأبحاث على منصة الجامعة الإلكترونية، بحيث يتم تسليم الأبحاث إلكترونيا.ولفت إلى تحديد أكثر من 18 عنوان بحث لكل تخصص من تخصصات الكلية ليستطيع الطلاب عمل الأبحاث بالرجوع لها، واستشارة أعضاء هيئة التدريس فيها.وعن تواصل كلية طب الأسنان مع طلابها، أوضح العميد، أنه تم رفع جميع المقررات الدراسية على منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة، كما تم تحديد فترة ما بين 1 إلى 18 مايو الجاري؛ لتواصل دائم ومباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب لعمل الأبحاث المطلوبة والمساعدة على إنجازها.