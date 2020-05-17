صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة أولى تداولات الأسبوع - اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف، مدعومة بالتحسن النسبى الذى شهدته أسواق المال الأمريكية نهاية تعاملات الأسبوع، على خلفية خطة الإنقاذ الجديد بقيمة 3 تريليونات دولار.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 09. 0%، بما يعادل 9 نقاط، ليصل الى مستوى 10296، كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 53. 0 %، بما يعادل 5.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 1118 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 16.5 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 11 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.2 ألف صفقة شراء وبيع.