فيسبوك تعتزم الاستحواذ على «جيفي» وتدمجه مع «إنستجرام»

تعتزم شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق تطبيقات التواصل الاجتماعي، الاستحواذ على موقع صناعة ومشاركة الصور المتحركة (ذات الامتداد جي آي إف) "جيفي"، في صفقة تصل قيمتها إلى ٤٠٠ مليون دولار. كما تخطط الشركة لدمج مكتبتها الهائلة من الصور المتحركة في منصة "إنستاجرام" وغيرها من تطبيقات "فيسبوك".ويعد "جيفي" أحد أكبر مواقع الويب المتخصصة في الصور المتحركة (ذات الامتداد جي آي إف) على الإنترنت، حيث يقدم أدوات لإنشاءها ومشاركتها وإعادة دمجها.وتعتمد فيسبوك" بالفعل على موقع "جيفي" في استخدام الصور المتحركة داخل تطبيقاتها منذ سنوات؛ ومن بينها "إنستاجرام" تطبيق "فيسبوك" الرئيسي و"فيسبوك ماسينجر" و"واتس آب" التي تستعمل جميعا خدمات الموقع. وبحسب "فيسبوك"، يأتي ٥٠% من كافة تدفقات البيانات على موقع "جيفي" من تطبيقاتها، نصفها من "إنستاجرام" وحده.