محافظ بني سويف: توفير حجر صحي آمن ومريح للعائدين من الخارج

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن تفاصيل تجهيز المدينة الجامعية ببني سويف ورفع كفاءتها لتكون جاهزة تمامًا لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم توفير كل سبل الإقامة والراحة اللازمة للمواطنين العائدين من الخارج.وأضاف محافظة بني سويف، أنه سيستقبل المصريين العادين من الخارج على مدار الثلاثة أيام المقبلة، موضحًا أن ما تم اتخاذه من استعدادات كان يتعلق بتوفير أماكن الإقامة والأكل ووجبات صحية وتوفير سبل الترفيه.وأشار إلى أن كل ما تسعى له الدولة ومؤسساتها هو توفير فترة حجر صحي آمن ومريح للمواطنين.