برلمانى: طريق السويس مصيدة.. ورئيس «الوطنية للطرق» يرد

كشف البرلماني عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدم به وموجه إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، بعد مشاهد الزحام على طريق السويس في أول أيام تطبيق تحصيل الكارتة.وقال عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن فلسفة الطرق الجديدة كانت التيسير على الناس وتوسعة الطريق، لكنها انقلبت إلى التكدس.وأعاب عبدالحميد، على الشركة المنفذة للطريق، ومكان الكارتة، قائلا إنه اختار مكان تجمع السيارات من 5 مدن، العاصمة الإدارية وبدر ومدينتي ومحافظة السويس وشمال سيناء والبحر الأحمر، وهناك 80 ألف سيارة تمر على هذا الطريق يوميا.وأضاف عبدالحميد: "مش عارف مين قرر التعريفة، والمكان، القرار جاء متسرعا، ليصبح مصيدة لأي حد من أي حتة لازم يدفع، يحبس السيارات الخارجة من 5 مدن، والبعض يدفع كارتة مزدوجة".وأردف: "الطريق يحتاج إعادة نظر من اللجنة العليا لسلامة الطرق، ويجب دراسة المكان وإعادة النظر في التعريفة المزدوجة، واستكمال الإنارة، بحيث المواطن يروح بيسر ويجي بيسر والتعريفة معقولة بلا ازدواجية في الطريق".من ناحيته، رد اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، على تصريح النائب عن سوء اختيار مكان البوابة، قائلا: "البوابة مش معمولة لتحصيل الرسوم فقط، وإنما للتأمين، وأماكن تواجدها تختار بعناية من الجهات الأمنية".وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب إلى أن كل اتجاه فيه 14 حارة، وسيتم إضافة 4 حارات أخرى لحركة اللواري.