سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-5-2020
السبت 16/مايو/2020 - 06:52 ص
منة سالمطباعة
شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-5-2020 تراجع في أسواق المال المحلية، حيث يتم تداوله بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك حسبما أفادت التعاملات المالية مقارنة بالأسبوع الماضي.
وفيما يلي يرصد لكم "الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي في البنوك المصرية.
البنك المركزي المصري
جاء سعر الشراء 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.21.
البنك الأهلى المصرى
وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
واستقر فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الإفريقى الدولى
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
و يستمر التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
وسجل فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
فى بنك بلوم
ويمثل سعر التداول بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وفيما يلي يرصد لكم "الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
جاء سعر الشراء 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.21.
البنك الأهلى المصرى
وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
واستقر فى بنك مصر بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الإفريقى الدولى
وجاء سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وجاء سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
و يستمر التداول فى بنك البركة بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
وسجل فى مصر أبوظبى الإسلامى 4.06 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل سعرالريال فى بنك الإسكندرية إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
فى بنك بلوم
ويمثل سعر التداول بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول
ووصلت الأسعار في بنك كريدى أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.