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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أوبك: الجزائر خفضت إنتاجها لدعم استقرار سوق النفط

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:11 م
أوبك
أوبك
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أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أنها تلقت من الجزائر ما يفيد بقيامها بتعديل إنتاجها النفطي بالكامل كجزء من التزامها باستقرار سوق النفط وبالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعين الوزاريين التاسع والعاشر (غير العاديين) لمنظمة أوبك يومي 9 و12 أبريل الماضي عن طريق الفيديو.

ونقلت أوبك- في بيان اليوم الجمعة- عن وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر أوبك، محمد عرقاب، أن الجزائر خفضت إنتاجها من النفط بما يتفق تماما مع الاتفاق المبرم في 12 أبريل 2020.. معربا عن ثقته في أن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية سوف تحترم الالتزامات الطوعية المقدمة.

ولفت البيان إلى تأكيد رئيس أوبك أن أوضاع وتوقعات سوق النفط تثير قلق جميع المنتجين وتتطلب التوافق التام مع اتفاقية خفض الإنتاج الطوعي.. وقال عرقاب، وفق البيان: "إن الوقت الأصعب وراءنا.. سيتحسن وضع السوق بسرعة بفضل استئناف النمو الاقتصادي وإجراءات دول أوبك+".

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