رحاب الجمل: هذا سبب نجاح مسلسل البرنس.. ومحمد رمضان أخ

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن جميع المشاركين في مسلسل "البرنس" أخوات وأصدقاء، إضافة إلى أن العديد من فناني العمل دفعات متقاربة في معهد الفنون المسرحية.وأضافت الفنانة رحاب الجمل، خلال لقائها ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تناغم بين فريق العمل، ومعظم الفنانين جمعتهم أعمال سابقة مع بعضهم، مما أدى إلى ظهور التجانس الواضح بين أبطال العمل.وأشارت رحاب الجمل، إلى أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل "البرنس"، هى السبب الأساسى فى نجاح دورها، معقبة: "لو مكنتش في منظومة قوية عمري ما كنت هحقق أى حاجة".وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل كانت مليئة بالحب والتعاون، فالكل كان حريصًا على أن يظهر الجميع بشكل محترف، مؤكدة أن العمل كان عبارة عن مباراة محترفين، لافتة إلى أن الفنان محمد رمضان كان سعيدًا بهم جدًا، ووصفته بالأخ.مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، رحاب الجمل، سلوى عثمان، روجينا، أحلام الجريتلي، بدرية طلبة، إدوارد، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد جمعة، ريم سامى، دنيا عبدالعزيز، ومحمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.