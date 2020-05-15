فلسطين: وفاة جديدة بصفوف جاليتنا في الإمارات بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب فيروس كورونا.وقالت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن جبر عبدالمعطى سويدان (67 عاما)، إثر إصابته بفيروس كورونا.الجدير بالذكر أن عدد الإصابات المسجلة لأبناء الجالية الفلسطينية في الخارج بلغ 1462، وعدد الوفيات 80، فيما بلغ عدد حالات التعافي 682 حالة.