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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 إصابات بكورونا في مخيم لاجئين باليونان

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:11 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية، اليوم الجمعة، إنه ثبتت إصابة اثنين من طالبي اللجوء وصلا مؤخرا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا.

وبتسجيل الحالتين الجديدتين يتضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس على الجزيرة التي يقع بها أكبر مخيم للاجئين في اليونان إلى أربع حالات.

وجرى اكتشاف الحالتين بين 70 مهاجرا وصلوا إلى الجزيرة خلال مايو.

ومنذ الأول من مارس، يخضع جميع المهاجرين الوافدين إلى ليسبوس لحجر صحي بعيدا عن مخيمات الجزيرة.

ومن ضمن المخيمات مخيم موريا المكتظ الذي يستضيف أكثر من 17500 طالب لجوء، بحسب آخر إحصاء رسمي في 13 مايو، والذي طالته انتقادات متكررة من مجموعات الإغاثة بسبب ظروف المعيشة المتدنية.

ومع ذلك، لم يثبت وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا هناك.

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